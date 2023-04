Scene evitabili in quel di Appiano Gentile, dove in questi minuti si sta svolgendo l'allenamento dell'Inter alla vigilia del match di Champions contro il Benfica. L'episodio, raccolto dal video del nostro inviato, vede Onana e Brozovic protagonisti di un litigio durante il torello, con un pericoloso faccia a faccia stoppato da Lukaku e D'Ambrosio, pronti ad intervenire per separe i due ed evitare altri sviluppi.