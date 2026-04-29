La partita del 6 gennaio 2024 tra Inter e Hellas Verona continua a riempirsi di retroscena ed aneddoti. Stavolta, il quotidiano La Repubblica rivela che in occasione proprio di quel match vinto dai nerazzurri per 2-1 tra mille polemiche (che sfociarono addirittura nell'esposto di un tifoso veronese dal quale partì un'indagine sportiva prodromo dei fatti di questi giorni) ci fu quasi uno scontro fisico tra il supervisore dell'AIA Andrea Gervasoni e Luigi Nasca, VAR del match. Pomo della discordia, quel contatto tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda non sanzionato dall'arbitro Michael Fabbri, pochi istanti prima che l'Inter trovasse il gol della vittoria con Davide Frattesi. Partita nella quale, lo ricordiamo, il Verona non trasformò un opinabile calcio di rigore praticamente al centesimo minuto del match, con Thomas Henry che centrò il palo e Federico Dimarco che scatenò l'adrenalina di quel momento esultando davanti al giocatore belga,gesto del quale si scusò successivamente.

Nasca e l’AVAR Rodolfo Di Vuolo non richiamarono l'arbitro di Ravenna alla OFR, cosa caldeggiata invece da Gervasoni, scatenando diverse polemiche e anche tensioni tensioni anche all’interno dell’ambito arbitrale, con Nasca e Gervasoni che arrivarono quasi alle mani. L'ex arbitro di Castiglione delle Stiviere è atteso domani in Procura a Milano per la sua audizione, che però riguarderà esclusivamente la partita Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025, con la contestazione legata ad un calcio di rigore non assegnato agli emiliani.