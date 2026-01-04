L'Inter U23 pareggia in casa con il Novara per 0-0. Dopo una partita comunque positiva, ecco i voti della squadra di mister Stefano Vecchi, capace di una buona prestazione.

CALLIGARIS 6 - Giornata di quasi totale inoperosità, si fa comunque trovare pronto in uscita e su un tiro da posizione molto defilata di Valdesi.

ALEXIOU 6.5 - Buona partita, in cui concede pochissimo agli avversari. Forse avrebbe potuto fare qualcosa di più in fase di spinta per dare ulteriore ossigeno all'attacco nerazzurro.

PRESTIA 6.5 - Solidità totale. Non soffre mai e blocca sempre le discese piemontesi, anzi, sfiora il gol nel primo tempo. In mezzo alla difesa è un lusso per la categoria.

RE CECCONI 7 - Grande dimostrazione di Re Cecconi. Non va praticamente mai in difficoltà, nonostante un cliente ostico come Lanini, impedendo sul nascere ogni iniziativa avversaria. Dimostra aggressività e intelligenza, sapendo quando intervenire e quando no, è lui il migliore in campo.

KAMATE' 6.5 - Dopo un primo tempo in cui non viene innescato dai compagni, nel secondo è molto più coinvolto contro un Agyemang che non sa come fermarlo. Mancava da un po' il suo apporto come lo conoscevamo, oggi si è visto quanto possa incidere sulle sorti di questa Inter U23.

KACZMARSKI 6 - Partita in cui si fa trovare pronto e sporca bene le azioni del Novara. Manca come sempre un po' di qualità. Dal 78' ZANCHETTA S.V.

FIORDILINO 6 - Sbaglia qualcosina più del solito ma nel complesso la sua è una gara sufficiente. A volte potrebbe essere più cercato in mezzo al campo anche dai compagni. Dal 71' BOVO 6 - Ingresso in campo senza acuti.

DAVID 6 - Parte così così, poi si riprende e completa novanta minuti in cui comunque è presente in campo e riesce a dire la sua. In fase d'attacco è un po' timido, ma in difesa non sbaglia praticamente nulla.

BERENBRUCH 6.5 - Tra le linee è bravo a farsi trovare, pur senza trovare mai la giocata risolutiva. Continua la sua crescita durante una stagione iniziata tardi causa infortunio. Dall'82 ZOUIN S.V.

TOPALOVIC 5.5 - Non gioca una cattiva partita ma l'errore da solo davanti al portiere pesa parecchio. Uno con la sua qualità può, anzi, deve fare meglio. Dal 71' AGBONIFO 6 - Non tantissimi palloni. Tenta una rovesciata difficile senza fortuna.

LA GUMINA 6 - Si muove bene, anche se, essendo al rientro, non è di certo al meglio. La sua è comunque una partita sufficiente, anche e soprattutto perché nel primo tempo i palloni giocabili che riceve sono ben pochi. Dal 78' IDDRISSOU S.V.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Un'ottima Inter U23 inciampa solo sugli errori sotto porta. La scelta di giocare con il 3-4-2-1 premia mister Vecchi almeno in termini di prestazione, nonostante non arrivino i tre punti. La sensazione è che poche squadre in questa categoria possano disporre di due giocatori del talento di Berenbruch e Topalovic sulla trequarti, con Kamaté a dar man forte esterno: scelta promossa.