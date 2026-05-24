Tra le pagine di Tuttosport si parla anche del futuro di Aleksandar Stankovic, reduce dalla positiva stagione vincente con il Bruges e con la speranza di un ritorno all’Inter sullo sfondo. Come ribadito nella riunione di martedì tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico Cristian Chivu, il club meneghino riporterà certamente a casa il centrocampista serbo attivando la recompra da 23 milioni di euro. Allo stesso tempo, però, i vertici del club di Viale della Liberazione “valuteranno per forza le eventuali offerte che potrebbero essere ricevute per il cartellino del giocatore, soprattutto se dovessero toccare e superare i 40 milioni”, scrive il quotidiano sportivo torinese.

Sul figlio di Deki viene segnalato l’interesse di Brentford e Newcastle (che potrebbe essere chiamato a trovare un sostituto di Tonali), ma per quello che rappresenta l’Inter nella sua testa e per lo speciale rapporto con Chivu il desiderio primario sarebbe di provare a giocarsi le sue chance a Milano. Altrimenti rimarrebbe volentieri ancora in Belgio. Secondo TS a fare le valigie saranno Davide Frattesi, assente ieri per infortunio, e forse Henrikh Mkhitaryan, che tra ile opzioni sul tavolo valuta anche l’addio al calcio.