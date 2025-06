Oggi Cristian Chivu inizierà ufficialmente la sua terza vita da interista. La prima era stata quella da giocatore, la seconda da allenatore della Primavera e oggi ci sarà la terza, quella da tecnico della prima squadra.

Ad Appiano, ad attenderlo, ci sarà un gruppo smembrato dalle nazionali: i tre portieri (Sommer, Martinez e Di Gennaro), poi Acerbi, Mkhitaryan e Darmian, oltre al trio di infortunati Bisseck-Calhanoglu-Pio Esposito. Si parte alle 16, dopo che stamattina Chivu avrà chiuso ogni pratica burocratica per liberarsi dal Parma. Al suo fianco ci sarà uno staff tutto nuovo: Martusciello, Palombo e il preparatore atletico Rapetti. Restano in carica, invece, sia il tattico Cecchi che il preparatore dei portieri Spinelli, con quest'ultimo che sarà affiancato da un altro ritorno, quello di Orlandoni.

"Per il nuovo allenatore è davvero minimo il tempo per incidere in campo, anche se fuori si moltiplicano le riunioni su tutti i nodi ancora da sciogliere - racconta la Gazzetta dello Sport -. Per conoscere la squadra interamente, Cristian dovrà comunque aspettare il sole della California: per esattezza, il 14 ci sarà la prima seduta collettiva con tutti i big. In quel momento, sì che sorgerà dall’Oceano la nuova creatura nerazzurra. Prima di allora, è il telefono l’alleato del tecnico che vuole spiegare nel dettaglio il progetto a tutti i califfi dello spogliatoio: compatibilmente alle convocazioni in nazionale, il romeno fa sentire il proprio messaggio a tutti. In cambio, ha già ricevuto, non scetticismo, ma voglia di rivincere e dimenticare. Vanno spazzate quelle nubi, addensatesi ben prima dalla notte nera di Monaco".