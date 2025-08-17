Un nuovo scossone non indifferente per il post-Ferragosto dell'Inter, sempre alla voce mercato in uscita: il Bologna avanza passi decisi per Kristjan Asllani. Secondo Gianluca Di Marzio, il club rossoblu ha allacciato contatti positivi coi nerazzurri per un’operazione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. Successivamente, il Bologna lavorerà per trovare l’accordo con il giocatore.

