Tra i giocatori che lasceranno l'Inter prima della fine della sessione estiva di mercato ci sono Kristjan Asllani e Yanis Massolin. Secondo il Corriere dello Sport, con un'operazione praticamente già decisa.

"L'Inter potrà permettessi di fare da semplice spettatrice nei prossimi giorni, anche perché gli ultimi due esuberi, vale a dire Asllani e Massolin, sono avviati verso il Monza. La doppia operazione si chiuderà dopo il match di domani. Inevitabile, comunque, lasciare uno spiraglio aperto per una sorpresa. Se dovesse spuntare un’occasione per l’attacco, infatti, verrà certamente presa in considerazione. Magari in parallelo con un’altra uscita. Che difficilmente sarà Stankovic, per il quale dopo aver rifiutato un’offerta da 40 milioni più 5 di bonus dalla Premier è stato valutato un prestito, con il Torino molto interessato. Ma il figlio d’arte ha messo in chiaro di voler rimanere alla Pinetina".

