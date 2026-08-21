Bisognerà attendere un po' di tempo per vedere all'opera l'Inter "all'inglese", dopo gli acquisti di Spence, Stones e Jones. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Tottenham non ci sarà domani e difficilmente verrà rischiato col Cagliari dopo una sola settimana di fatiche: arrivedrci alla partita contro il Napoli, dunque, alla terza di campionato. Il difensore centrale, invece, sta crescendo di condizione ma non sembra ancora pronto a giocare dall'inizio: per lui domani ci sarà la panchina. Infine Jones, che rispetto a Spence è arrivato con tutta la preparazione svolta col Liverpool già alle spalle e potrebbe quindi esserci col Cagliari.

Per quel che riguarda la formazione di domani, l'ultimo dubbio che accompagnerà Chivu riguarda l'attacco. Thuram andrà in panchina, Pio Esposito è sicuro del posto, mentre Lautaro spinge per scalzare Bonny dal 1' e giocare da subito nel giorno del suo compleanno.