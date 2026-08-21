Un'occasione ancora, se non due, per gli ultimi giorni di mercato. C'è una sensazione che gira attorno all'Inter, secondo Tuttosport. Due binari aperti per chiudere la sessione estiva della campagna trasferimenti.

Una porta a Luis Henrique, sempre nel mirino della Roma qualora i giallorossi non dovessero prendere Fofana dal Lione. "Non è però così scontato che in caso di partenza di Luis Henrique arrivi uno specialista del ruolo - si legge -. L'idea è quella di cercare un giocatore più offensivo, che parta sì da sinistra, ma che dia opzioni differenti. E buon prezzo, magari low cost. Sempre che... non arrivi invece un'offerta importante per un giocatore non sul mercato, ma eventualmente sacrificabile. Gli indizi degli ultimi giorni conducono a Bonny che potrebbe interessare ad alcuni club stranieri o alla Fiorentina come alternativa a Kean. Sono arrivate anche richieste per Aleksandar Stankovic, ma l'Inter non vuole cederlo (a giugno rifiutati 40 milioni dalla Premier) e potrebbe valutare un prestito, anche se poi Chivu resterebbe con sei centrocampisti. Il figlio di Deki, per altro, non vuole partire".

"Tornando a Bonny - prosegue l'articolo -, l'Inter per cederlo si aspetta una proposta da almeno 40 milioni. Con quei soldi, allora il club potrebbe tentare un ultimo grande colpo e tornerebbe a guardare in Premier League. L'agenzia che segue Luis Henrique - la Roc Nation - nei giorni scorsi ha proposto Gabriel Martinelli, in uscita dall'Arsenal. Il brasiliano, con passaporto italiano, ha le caratteristiche che l'Inter cerca, visto che parte dalla fascia, è veloce e salta l'uomo. L'Arsenal però lo valuta molto, oltre 40 milioni. Alternative? Zirkzee (attaccante di manovra, non certo un'ala) è sul mercato, mentre Chiesa - che piace a Marotta e costerebbe molto meno - non vuole lasciare Liverpool".