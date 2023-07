Dalla Germania arrivano conferme sulla situazione di Robin Gosens, per il quale ormai si può parlare di autentico testa a testa tra il Wolfsburg e l'Union Berlino. Secondo Sport Bild, le trattative proseguono e nessuna delle due intende mollare. Sia i Wölfe che gli Eisernern ragionano sul prestito con obbligo di riscatto per l'esterno ex Atalanta.