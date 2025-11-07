Ora c'è una data precisa: ottobre 2027. Fra due anni più o meno esatti, partirà infatti l'avventura NBA Europe. La conferma arriva da George Aivazoglou, general manager di NBA Europe, che nel corso del suo intervento al Football Business Forum che si è tenuto questa mattina all’Università Bocconi a Milano. ha aggiunto nuovi dettagli sul progetto della lega di pallacanestro targata NBA che sarà lanciata nel Vecchio Continente. A partire dalla formula, che prevede 16 squadre, delle quali dodici permanenti e quattro inserite per merito sportivo: una dalla Basketball Champions League organizzata dalla FIBA e tre da altrettante leghe nazionali. Soprattutto, Aivazoglou ha confermato la volontà di avere Milano e Roma da subito nell'organico: "Sicuramente vogliamo una squadra qui. Il brand della città è uno dei più importanti al mondo. Ci sono due grandi squadre di calcio, c’è una grande squadra di basket, l’Olimpia, quindi non c’è modo che possiamo dimenticare Milano quando pensiamo alle città che vogliamo nella nostra lega. Ci sono tante conversazioni in corso con l’ecosistema della città per capire come sarà il club e come sarà l’arena”.

Aivazoglou non si è sbilanciato sulle indiscrezioni emerse su conversazioni fatte con Milan e Inter: “Non posso commentare sui colloqui in corso. Ma posso dire che avremo squadre di tre categorie. Uno, stiamo parlando con alcune squadre di basket già esistenti. Due, stiamo parlando con squadre di calcio che hanno un forte brand, e dunque una grande base di tifosi, ma non hanno una squadra di basket: molte delle conversazioni più interessanti che stiamo facendo anche in questo paese e in questa città sono di questo tipo. E ci sono realtà, in casi molto limitati, in cui partiremo da zero". Come ad esempio può essere Roma, altra città indicata nel blocco di partenza da Aivazoglou "con Londra e Manchester per il Regno Unito, Parigi e Lione per la Francia, Madrid e Barcellona per la Spagna, Berlino e Monaco per la Germania, più una ad Atene e una a Istanbul".