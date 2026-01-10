Appena dopo un'Inter-Bologna dall'esito finalmente fausto, ci si era lasciati con una triplice 'scoperta': che Altobelli potesse essere un insaputo battutista; che Joao Cancelo stesse finendo al Barça non certo per un magheggio telematico dell'Hilal (la cui particella 'Al' indica proprio un tipico prefisso arabo, anche se potrebbe essere confusa con la sigla di 'Artificial Intelligence'...); e, da ultima, la 'rivelazione" che Muharemovic potesse essere un insospettabile 'benefattore' bianconero alla stregua di Nicolussi Caviglia...
C'è poco da spiegare, punto per punto: giusto martedì 6 - in un'intervista alla rosea - Spillo si era lasciato andare a un motto di spirito involontario affermando che Lautaro "(...) quando è in forma, vede la porta come nessun altro". E no, caro Alessandro: la porta, il Toro, la scorgerà pure, ma se avessi evitato - dopo quella traversa da lui colta contro i felsinei da quasi 0 metri - di far evocare un certo Gagliardini, tutti gli interisti te ne sarebbero stati grati... E, di sicuro - almeno che Spillo non si fosse spinto eventualmente a spergiurare che il suo stimato collega Beccalossi sia stato il miglior rigorista nerazzurro nelle coppe - nessuno si sarebbe azzardato a dubitare della lucidità dell'ex punta di Sonnino... Così che ora anche l'attore Paolo Rossi potrà continuare a portare in teatro la sua storica pièce dedicata a 2 clamorosi errori dal dischetto commessi da Evaristo: quella coppia di rigori falliti in una gara di Coppa delle Coppe del 1982 contro lo Slovan Bratislava, vinta comunque 2-0. Oppure continuare a raccontare quella stessa storia ai suoi eventuali nipotini.
Quanto al caso dell'esterno lusitano, 'l'innocenza' del club arabo verrebbe comprovata dalla paritetica 'colpevolezza' di Joao Cancelo per via di certe sue preavvisate fisime blaugrana... Circa, invece, l'esito delle ricerche araldiche condotte sulla supposta 'consanguineità' bianconera fra Nicolussi Caviglia e Muharemovic, gli alberi genealogici avrebbero proprio confermato degli improbabili incroci aostan-sloveni... Eppure, una qualche 'entità desossiribonucleica' (leggasi DNA) dovrebbe sussistere per forza: altrimenti non si spiegherebbe come taluni suoi ex giocatori siano davvero insuperabili nell'adoperarsi per procurare certi vantaggi spudorati alla Juve. E se non capita ad uno di loro di autoprodurre un rigore decisivo per mandarla in Champions - magari all'ultimo turno della stagione 2024-25, giusto con il 'veneziano' Nicolussi che, a modo suo, clonò il Cuadrado del 2021... - c'è qualche altro, tipo Muharemovic, che dal cilindro può sempre tirar fuori un doppio coniglio. Come successo a Reggio Emilia, casa Sassuolo: prima con un'autorete grottesca che, per 'perizia' balistica, avrà fatto inumidire gli occhi ai familiari del compianto Comunardo Niccolai e che è giovata per aprire le marcature juventine. E poi con una mancata opposizione sulla avanzata a rete di Miretti per lo 0-2 bianconero. Con quelli di Tuttosport che mercoledì mattina se ne erano usciti con un titolo online di subdola interpretazione, su cui, infatti, non resta che stendere un velo pietoso: "Muharemovic, comunque Juve: o torni o le fai un regalo. E dal Sassuolo spunta la nuova pista…”.
Sdoganata la sezione complotti, dietrologie e trame oscure, tocca tornare, volenti o nolenti, al verbo di Spillo. Giusto alla luce dello sviluppo maramaldeggiante di Parma-Inter ed in particolare dello score di Lautaro Martinez, pur rimasto con le polveri bagnate: magari sarà stato per colpa della nebbia parmense che ha riempito di umidità la santabarbara del delantero argentino... Almeno che la chiave di lettura per un Toro rimasto a secco - dopo aver pur incornato 6 volte gli avversari nelle precedenti 5 gare di campionato - non sia da ricercare in un insopettabile ambito esoterico. Spillo Altobelli aveva, appunto, elogiato quanto feeling ci fosse tra Lautaro e le porte avversarie. Solo che dopo aver timbrato il provvisorio 2-0 contro il Bologna - a parte la precitata, clamorosa traversa centrata nella stessa partita - a Parma, Lautaro prima ha sprecato mandando alto, di testa, un cross al bacio del solito Dimarco. Circostanza, quest'ultima, per la quale ci si permette di pensare che sarebbe stata tradotta in gol - financo ad occhi bendati... - da 2 specialisti fra i colpitori di testa del passato nerazzurro del calibro di Crespo e Serena. E ripetendosi circa mezz'ora dopo fallendo il più classico dei rigori in movimento con una semplice 'telefonata' al portiere ducale.
Ecco perché certi 'oracoli', consapevoli o ignari, si manifestano o 'esercitano' non tutti con lo stesso verbo... Da una parte si configura Spillo Altobelli che, col senno di poi si rimangerebbe volentieri certe sue recenti uscite verbali su Lautaro. Dall'altra si confermerebbe invece 'bolso' l'oracolo di Fusignano, per il quale un bel tacer non fu mai scritto. Ma non si dispera in un futuro molto prossimo! Nella sua ultima intervista alla rosea, l'aruspice emiliano aveva vaticinato da par suo con un estratto proposto da FcInterNews: "La squadra di Conte attende la visita del VERONA: IMPEGNO che NON SEMBRA COMPLICATISSIMO (anche se in Serie A bisogna sempre stare attenti). L’Inter va A PARMA e pur essendo nettamente superiore sul piano tecnico, DOVRÀ SUDARE PARECCHIO perché il Tardini è uno stadio da cui non è facile uscire indenni (il Milan ne sa qualcosa, rimontato da 0-2 a 2-2// l'Inter, invece, nda: sempre sul pezzo il 'nostro' Arrigo...). Infine i rossoneri chiuderanno la giornata (...) a San Siro contro il GENOA: SFIDA ALLA PORTATA della squadra di Allegri che dovrà dimostrare di possedere equilibrio e continuità di rendimento". Sì, insomma: l'Arrigo nazionale - tra un distinguo da scuola dell'obbligo (quello sul Napoli) ed una smemoratezza sull'almanacco per la quale essere rimandato a settembre (quella sui nerazzurri) - puntava tutte le sue fiches sui rossoneri, quasi senza riserve se non le solite petulanti. Ma ne avesse imbroccata una, l'aruspice, anche per sbaglio! Dev'essere proprio vero: nemmeno le interiora degli animali sono più quelle di una volta!
In compenso, occorre registrare un ultimo aggiornamento di matrice romena. Nel senso di aver accertato che almeno 2 rappresentanti in Italia di quella nazionalità paiono non avere lo stesso rapporto con l'arte pallonara. Per dire, c'è chi, come Chivu - campione di anticonformismo - sta manifestando un'"aria quasi bohemienne" (Paolo Condò dixit) e chi, invece, ha denotato proprio una 'trascuratezza naif' come il genoano Stanciu...
Nel caso dei liguri - per quello che può interessare ai nerazzurri (di fatto, solo con 1 punto in meno di vantaggio sui dirimpettai...) - sembra piuttosto un male oscuro che affligge proprio i loro tiratori dal dischetto: già 5 errori su 6 massime punizioni calciate negli ultimi 2 campionati.
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 12:48 Da Spillo a Sacchi: ignari oracoli al contrario
- 12:34 Balotelli: "Inter nel mio cuore, se vincesse lo scudetto sarei felice. Chivu è tanta roba, un onore averci giocato"
- 12:20 Genoa, Vitinha: "Inter, Milan e Napoli sono tutte grandi squadre, non so dire qual è la più forte"
- 12:06 Foschi e l'amicizia con Marotta: "Ci siamo conosciuti oltre 40 anni fa. Si vedeva che Beppe avrebbe fatto strada"
- 11:52 Braglia: "Chivu bravissimo nella gestione del gruppo. E su Inter-Napoli credo che..."
- 11:38 L'analisi di Mandorlini: "Napoli è da Scudetto, ma l'Inter è altrettanto forte e diversa dal passato"
- 11:24 GdS - Inter-Napoli, sfida sui bilanci: i nerazzurri ricavano 3 volte di più ma le spese sorridono a DeLa
- 11:10 Benitez: "Chivu arriva meglio di Conte, l'Inter ha ribadito la sua potenza. Ma domani non si deciderà nulla, al massimo..."
- 10:55 La Repubblica - Inter-Napoli è anche Lautaro contro Hojlund: per l'argentino numero mostruosi nelle ultime stagioni
- 10:40 TS - Inter, Molina supera Palestra: è in pole per l'estate. Da non escludere due operazioni 'tampone' a gennaio
- 10:26 TS - Lautaro ritrova Conte: il salentino è stato il secondo allenatore più importante nella carriera del Toro
- 10:12 Matri si sbilancia su Inter-Napoli: "Penso alle assenze di Conte e mi immagino un dominio nerazzurro"
- 09:58 TS - Frattesi resta in uscita dall'Inter. Attenzione all'Al-Hilal di Inzaghi: possibile offerta per De Vrij o Acerbi
- 09:44 TS - Inter, formazione praticamente fatta. Rebus difesa: l'opzione Acerbi non può essere esclusa e priori
- 09:30 CdS - Hojlund contro quattro. Chivu recupera tutti, Dumfries escluso, e ha solo il comodo dell’abbondanza
- 09:15 GdS - Barella re degli assist all'Inter di questa era: meglio di Stankovic e al pari di Recoba
- 09:00 CdS - Zielinski, dal quasi addio alla titolarità dopo aver scalzato Mkhitaryan e Sucic. E domani a San Siro...
- 08:45 CdS - Pepo Martinez out con Napoli e Lecce. Un solo dubbio per Chivu: ballottaggio Bisseck-Acerbi
- 08:30 Pandev: "Inter-Napoli già fondamentale. Inzaghi si basava soltanto sui suoi giocatori, Chivu è diverso"
- 08:15 GdS - Col Napoli occasione per spezzare i tabù: Chivu ha deciso già l'11 da schierare. Un solo dubbio ma...
- 08:00 Parma-Inter, Akanji al comando. Podio anche per Dimarco e Bisseck
- 00:00 Vedi Napoli e poi scappa
- 23:55 Giudice Sportivo Lega Pro, entra in diffida Fiordilino. Terza ammonizione per Vecchi
- 23:50 L'ag. di Caprile: "Fa piacere sapere dell'interesse dell'Inter. Ai tempi del Bari lo seguivano loro e il Benfica"
- 23:42 Sky - Dal nuovo terzino destro alle pretendenti per Frattesi: l'Inter rimane in attesa
- 23:31 Paolillo: "Stimo enormemente Conte e Chivu. Domenica bella sfida anche in panchina"
- 23:16 Ferrara: "Juve da scudetto? I bianconeri sperano in un pari tra Inter e Napoli"
- 23:01 Pro Patria, il tecnico Bolzoni: "Momento amarcord con l'Inter U23? Direi di no. Sono passati tanti anni"
- 22:47 Tifosi del Pisa pronti a invadere Milano per la gara con l'Inter: quasi 3.300 biglietti venduti
- 22:32 L'aneddoto di Gamba: "Alcuni dirigenti dell'Inter volevano rilevare l'Olimpia Milano per farne una succursale del club"
- 22:17 Zambrotta: "Il Milan ha un vantaggio e lotterà per lo scudetto, ma Inter e Napoli sono molto agguerriti"
- 22:03 Lo show di Thuram al gol di Dimarco e la 'profezia' di Chivu a Bonny: la B-Side di Parma-Inter nel 'BordoCam' di DAZN
- 21:49 Sampdoria, Gregucci scherza: "Magari Sebastiano Esposito dopo Salvatore convince anche Pio a venire qui"
- 21:35 Bari, De Pieri e Stabile subito a disposizione: entrambi convocati per il match con la Carrarese
- 21:20 Sky - Norton-Cuffy fa gola anche in Premier League: l'Everton mette nel mirino l'esterno del Genoa
- 21:07 Barcellona, Laporta elogia il DS Deco: "Joao Cancelo un altro suo grande acquisto"
- 20:53 L'Al-Hilal ha scelto il suo nuovo difensore centrale: arriva dalla Serie A, ma non dall'Inter
- 20:38 Calvarese: "Necessario abbassare i toni attorno agli arbitri. Però in loro non vedo quella voglia di..."
- 20:24 Bookies - Inter-Napoli, nerazzurri favoriti dagli analisti. Il gol dell'ex di Zielinski vale quanto quello di Hojlund
- 20:10 Conte in silenzio, a parlare di arbitraggi è Manna. Stavolta dov'è la differenza tra Napoli e Inter?
- 19:56 Valentin Carboni si è aggregato al gruppo del Racing Avellaneda. Scelto anche il numero di maglia
- 19:42 L'Equipe - Il Bayern blinda Upamecano, rinnovo shock: stipendio da 10 milioni all'anno e super bonus alla firma
- 19:29 Bild - Il Borussia Dortmund mira Aleksandar Stankovic: si valuta un blitz già a gennaio
- 19:20 Sky - Distorsione alla caviglia nel riscaldamento di Parma, Pepo Martinez praticamente out per Inter-Napoli
- 19:14 Youth League, cambio di campo per Colonia-Inter: la partita si giocherà al RheinEnergieStadion
- 19:00 Rivivi la diretta! L'attesa di INTER-NAPOLI, le ULTIME, CHIVU vs CONTE e le NEWS di CALCIOMERCATO
- 18:54 Cassano contro Inzaghi: "L'Inter viene da 4 anni disastrosi". Poi esalta Chivu: "Destinato ad essere un top e ad andare via"
- 18:40 Calciobidone 2025, comanda ancora la Juventus: 'trionfo' di Koopmeiners
- 18:25 SM - Akanji, il riscatto dal Manchester City può dirsi cosa fatta. C'è una curiosità sull'accordo
- 18:18 Frattesi-Nottingham, trattativa ostacolata dal FFP. Galatasaray in stand-by, la Juve resta in attesa: la situazione
- 18:11 Pavard sorride con Lucas Hernandez, tifosi del Marsiglia adirati. Lui si difende: "Gli ho solo detto..."
- 17:56 Sky - Inter-Napoli, un solo dubbio per Chivu: Acerbi insidia Bisseck. La probabile formazione
- 17:39 Cesari: "Ormai comanda il Var, arbitri incapaci di prendere decisioni. D'accordo con gli ex calciatori al monitor"
- 17:25 OM, sfuma il Trophée des Champions. Pavard: "Siamo delusi, avremmo meritato di vincere"
- 17:10 TS - Inter, numeri offensivi clamorosi: i nerazzurri fanno il vuoto, ma che spreco
- 16:56 Manna: "Inter molto forte e nel suo periodo migliore, ma ci faremo trovare pronti. VAR problema oggettivo"
- 16:42 fcinCaprile sempre al vertice della lista nerazzurra per la porta. Anche ieri a Cremona uno scout per lui
- 16:28 Il ds blaugrana Deco spiega l'affare Cancelo: "È pazzo del Barça, ha accettato una riduzione dello stipendio"
- 16:14 Giudice sportivo: cinque squalificati. Calhanoglu entra in diffida, Inter multata per il lancio di un fumogeno
- 16:00 Romano: "Muharemovic, l'Inter c'è: Ausilio lo ha promosso. Anche la Juve ha avuto dei contatti con gli agenti. In estate..."
- 15:45 Branca: "Moratti avrebbe ripreso Conte all'Inter? Va bene, io avrei scelto Chivu"
- 15:31 Qui Napoli - Ripresa a Castel Volturno: Conte ha guidato una seduta tecnico-tattica verso l'Inter
- 15:16 Inter-Napoli, San Siro con l'abito di gala: si va verso il tutto esaurito. Nel pre-partita 'Live Show': i dettagli
- 15:02 Da Napoli - Conte non parla: niente conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter
- 14:48 Verso Inter-Napoli, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: ufficializzato l'orario
- 14:34 Ventola: "Inter macchina avviata, ma devi saperla portare. Sfida al Napoli? I nerazzurri stanno bene, Conte..."
- 14:20 La furia di Maignan contro l'arbitro Mariani: "Porca miseria, figlio di putt***!"
- 14:06 Milan, Rabiot: "Scudetto? Siamo lì, il campionato finisce a maggio. C'è tempo"
- 13:52 L'Inter aspetta il Napoli, il Secondo Anello Verde carica San Siro: "Scende in campo il 12° uomo, coloriamo lo stadio di nerazzurro"
- 13:38 Torino, Cairo sul futuro di Asllani: "Ha qualità incredibili, ma il mercato di gennaio riserva sempre sorprese"