Secondo Fabrizio Romano, la vicenda riguardante il futuro di Cristian Romero non è paragonabile a quello che successe lo scorso gennaio con Joao Cancelo che aspettò giorni e giorni il Barcellona, per poi approdarci in prestito, accantonando l'opzione Inter, club che lo avrebbe riabbracciato per sostituire momentaneamente l'infortunato Denzel Dumfries. Il Cuti, che ha dato un'apertura ai nerazzurri, non ha fatto nessun patto con i catalani, che allo stato attuale non hanno la sicurezza di ingaggiarlo da qui alla fine del mercato.
Il difensore argentino è stuzzicato dall'idea di andare in nerazzurro, ed è per questo motivo che le parti, Tottenham compreso, sono state in trattativa per giorni. Il problema è economico, anche se - precisa l'esperto di mercato - non risulta che il giocatore abbia chiesto sette milioni di euro a stagione, vuole uno stipendio in linea con ciò che percepisce a Londra.
Da capire, quindi, gli eventuali scenari futuri: per ora, l'Inter si è assicurata Stones e dovrà capire, magari con l'eventuale uscita di Benjamin Pavard, se l'eventuale affare per Romero sia fattibile dal punto di vista finanziario.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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