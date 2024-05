L'Atalanta ritrova la vittoria dopo il ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Gli orobici si sono imposti oggi per 2-0 sul campo del Lecce grazie alle reti di De Ketelaere e Scamacca. Un risultato che permette alla formazione di Gian Piero Gasperini di festeggiare matematicamente la qualificazione in Champions League per la quarta volta nella sua storia, sempre con Gasp alla guida. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.