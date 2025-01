Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 4-0 contro il Lecce. "Grandissima partita dell'Inter che vince ancora, in trasferta, con un punteggio rotondo. Ritmo impressionante se pensiamo a quanti impegni avuti fin qui, criticarla è impossibile", esordisce.

"Frattesi è sempre lì quando ci deve essere", aggiunge poi Tramontana che si sofferma sulle prestazioni dei singoli. "Raddoppio bellissimo di Lautaro, tacco miracoloso per il 3-0 di Dumfries. Un altro gol bellissimo", conclude non prima di sottolineare il gesto della squadra per Taremi e le parole di Inzaghi che suonano come risposta a quelle di Conte.

Di seguito il video completo.