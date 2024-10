Al termine di Inter-Juventus, terminata con un rocambolesco e deludente per i nerazzurri 4-4, il nostro editorialista Filippo Tramontana ha così commentato la serata del Meazza: "Sul 4-2 da grande squadra devi gestire la partita, al di là dei gol sbagliati davanti. La rete del 4-3 è senza senso per una squadra che ha la lucidità mentale di capire cosa fare in certi momenti della partita. Situazioni già viste contro Udinese e Torino".

A seguire il suo video commento.