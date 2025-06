L’Inter continua la preparazione in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, ma arrivano due notizie negative dall’infermeria.

Come riportato da Sky Sport. Francesco Pio Esposito non sarà a disposizione per la sfida: l’attaccante ha riportato un affaticamento muscolare, confermato dagli ultimi controlli. Nessuna lesione, ma i tempi di recupero non gli permetteranno di scendere in campo contro i brasiliani e probabilmente nemmeno di andare in panchina.

Davide Frattesi invece - come noto - ha già lasciato il ritiro negli Stati Uniti per far ritorno a Milano, dove proseguirà le cure per il problema fisico che si porta dietro dalla sfida con il Barcellona. È stato lo stesso centrocampista ad annunciarlo con un messaggio su Instagram, salutando i compagni e ringraziando per il supporto.