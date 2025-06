Petar Sucic parla a La Repubblica a poche settimane dal suo arrivo nell'Inter. "È un gruppo stupendo. Quando sei nuovo, temi che qualcuno possa guardarti con sospetto, invece mi hanno accolto benissimo. L'assist a Pio Esposito? Ho riguardato l’azione sul telefono. Potevo girarmi, ho saltato un avversario, ho trovato spazio. Pio ha fatto il resto".

Come l'Inter, Sucic arriva da un campionato perso all'ultima giornata con la Dinamo Zagabria. "È stata dura, e questo mi mette ancora più fame. All’Inter voglio mettermi alla prova su un nuovo livello, su più fronti. Per questo sono qui". Ammette, Sucic, che a consigliargli l'Inter sono stati "i compagni di nazionale: Kovacic, Brozovic, Perisic. Mi hanno detto di fare le valigie".

Nell'intervista Sucic parla anche del messaggio di Chivu in conferenza stampa sul dover mangiare m... "Ci ha motivati, ha ragione. Quando le cose vanno male, bisogna lottare. Inter-Fluminense? Conosciamo il nostro valore. Si parte alla pari. Si tratta di mettercela tutta per un’ora e mezza".

Possibile derby croato a Milano con Modric. "Lasciamolo firmare. Fino a quel momento, non lo chiamo. Per dieci anni ho visto il suo calcio, sfidarlo sarebbe bellissimo. Idoli? Non avevo foto di nessuno. Studiavo lui, Iniesta, Xavi, Busquets. Mi piaceva il gioco dell’Arsenal. Ma non voglio imitare altri. Mi piacerebbe essere ricordato per come sono".