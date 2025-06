Tutto fatto: Bonny può definirsi virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Per la chiusura dell'affare mancava solo l'ok definitivo di Krause, patron del Parma, arrivato puntualmente nella giornata di ieri: l'Inter pagherà ai ducali 24 milioni più 2 di bonus.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il 21enne attaccante francese svolgerà le visite mediche domani a Milano e probabilmente arriverà in città già questa sera. Per lui un quinquennale da 2 milioni netti a stagioni più bonus.

Bonny era a Ibiza, ma si è tenuto in allenamento grazie a un preparatore personale. Volendo, quindi, potrebbe partire per gli Usa dopo visite e firma, qualora Chivu lo ritenesse opportuno e nel caso in cui stasera i suoi nuovi compagni battessero il Fluminense, staccando il pass per i quarti del Mondiale.