Nel corso della conferenza stampa di vigilia alla sfida al Fluminense il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato della situazione degli infortunati, soffermandosi sui rientri in Italia di Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu: "Quando siamo partiti da Milano abbiamo considerato gli imprevisti integrando ragazzi della Primavera, che ci hanno dato tanto alzando il livello dell'allenamento. Sono contento perché le scelte le abbiamo fatte mettendo punti interrogativi su quello che poteva accadere.

Nel calcio accade, i giocatori hanno acciacchi o si portano dietro problemini e vanno gestiti con le pinze. C'è chi recupera come Marcus, chi cerca di farlo come hanno fatto Frattesi e Calhanoglu. Abbiamo deciso di mandarlo a Milano per qualche accertamento in più. Anche perché su di loro potevano crearsi aspettative e rumor in giro che non avrebbero fatto bene né a loro né al gruppo. Così gli abbiamo dato una vacanza per curarsi meglio. Non so se passando il turno qualcun altro arriverà, lo scoprirete dopo".