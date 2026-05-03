FcInterNews vi porta nei festeggiamenti dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell'Inter di Chivu. Segui insieme noi il post partita di Inter-Parma e i festeggiamenti a San Siro e in piazza Duomo.

Una notte da vivere insieme per celebrare al meglio un traguardo storica. L'Internazionale è Campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia, Milano e tutta l'Italia si colora di nuovo di nerazzurro. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 23:37
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.