Prima dell’inizio del secondo tempo, Denzel Dumfries arriva ai microfoni di DAZN per la dichiarazione flash al cambio di campo: "Oggi è importantissima per noi. Sono contento per il primo tempo, abbiamo creato tanto anche se non è facile perché il Parma difende molto bene. Ora facciamo il secondo, andiamo avanti". 

Sezione: Focus / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 21:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.