Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di oggi contro il Parma che vale lo Scudetto: “È una squadra che ha un’energia particolare, è un gruppo che ha vinto tre Scudetti più le finali di Champions che spesso non vengono ricordate. Sono stati poi inseriti dei giocatori importanti nel gruppo che hanno creato un buon mix tra giovani ed esperienza. Io conoscevo le qualità tecniche e mentali dei giocatori della vecchia guardia, sono tutti ragazzi che hanno dei valori che vanno oltre. La scorsa stagione aveva lasciato in loro un po’ di dispiacere e so che avevano voglia di dimostrare e ripartire subito”.

E ancora: “Noi non ci fermiamo perché questa è la mentalità del club. È stato bello festeggiare, ora la testa va già alla finale di Coppa Italia perché vogliamo vincere anche quella”.