È il capitano dell’Inter Lautaro Martinez il primo a presentarsi ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria del 21esimo Scudetto:

“È stata una stagione difficile, non era facile ripartire dopo quello che è successo l’anno scorso. Il campionato è stato equilibrato fino a un certo punto e poi siamo riusciti nello sprint a fare la differenza. È stato un campionato lungo e difficile, non sono mancate le difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a vincerlo in maniera meritata.

A chi dedico questo Scudetto? Ai miei genitori, ai miei figli, a mia moglie, ai miei parenti che oggi sono arrivati dall’Argentina e ai miei nonni che sono in cielo ma sono sempre con me”, ha concluso.