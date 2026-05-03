Il centrocampista dell’Inter Petar Sucic ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria del 21esimo Scudetto nerazzurro grazie al 2-0 al Parma: “È una serata speciale, una partita soeciale perché sapevamo che potevamo essere campioni. Bastava un punto, ma volevamo farlo con una vittoria e ci siamo riusciti davanti ai nostri tifosi. Sono felice perché è il primo anno all’Inter ed è il mio primo Scudetto.

Noi siamo come una famiglia, non ci arrendiamo mai. Ovviamente a volte le cose vanno bene, a volte meno, ma siamo una vera famiglia anche nei momenti difficili e alla fine è arrivato questo Scudetto. I giocatori che erano già qui mi hanno aiutato tantissimo a inserirmi, siamo un bel gruppo e siamo contentissimi per lo Scudetto”.