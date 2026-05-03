Grazie al suo quinto gol consecutivo che ha aperto le danze della serata, Marcus Thuram è stato il protagonista dello sprint tricolore dell’Inter di Cristian Chivu. Thuram che dopo aver animato la festa al triplice fischio, arriva ai microfoni di DAZN per commentare questa serata di San Siro:
Dove li hai messi gli occhiali?
“Sono andati da un altro compagno”.
Cosa dici al tuo amico Barella e al gruppo?
“Barella è il migliore calciatore al mondo, sa fare tantissime cose e ha aiutato l’Inter e la Nazionale. Per me è il migliore in Italia, non capivo quando veniva messo in discussione ma capita anche ai migliori di essere discussi. È il nostro capitano, non dobbiamo dimenticarlo; questa vittoria è per lui”.
Come avete ricompattato il gruppo dopo un’estate difficile?
“Questo gruppo ama stare insieme, in campo e fuori; l'ho visto da quando sono arrivato all'Inter e questa penso sia la nostra forza”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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