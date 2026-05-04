Non poteva ovviamente mancare la voce di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nella serata del successo tricolore dei nerazzurri. Chivu ha parlato così in zona mista, raccontando le emozioni di questa stagione fantastica e del primo Scudetto vinto da allenatore: "Giocatori, società e tifosi. Penso a loro perché ci hanno messo la faccia e alla fine abbiamo raggiunto il nostro sogno. Non spreco energie per quello che si dice su di me. Sapevo quello che potevo dare, quello che ho imparato da giocatore e poi da allenatore. Qui bisogna saper toccare i tasti giusti per stimolare e fare alcune cose per essere competitivi. I ragazzi sono meravigliosi ed è merito anche loro di quello che è stato costruito. Vincere lo Scudetto è una maratona".

Quanto è importante il background interista?

"19 anni in questa società rispondono a questa domanda. Vale tanto, vale tutto. Le mie figlie sono nate in questa meravigliosa città e sono contento di essere l'allenatore di questa squadra".