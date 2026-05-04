Dopo il successo decisivo contro il Parma, che ha consegnato il 21° Scudetto all’Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV.

“È un traguardo straordinario – ha dichiarato – siamo campioni d’Italia con 12 punti di vantaggio, un risultato che ci riempie d’orgoglio. Voglio ringraziare soprattutto i tifosi: quelli presenti in Duomo e gli 80mila di stasera, che sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo”.

Marotta ha poi sottolineato la centralità del lavoro di squadra: “Questo è lo scudetto di Cristian Chivu e dei ragazzi, che vanno ringraziati per tutto. C’è una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza, che significa sapere davvero cosa rappresenta l’Inter”.

Infine, parole importanti proprio sull’allenatore: “Chivu è un leader, ha vinto da giocatore il Triplete, ha fatto bene in Primavera e ha maturato esperienza anche a Parma. La sua carriera sarà molto luminosa e mi auguro possa continuare qui: è l’ideale per noi. È un grande allenatore ed è merito suo questo successo”.