Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti parla così a Inter TV dopo la vittoria del 21esimo Scudetto di oggi dopo il 2-0 contro il Parma: “Abbiamo costruito questo risultato con un grande allenatore, un grande gruppo, è un risultato molto importante e siamo felici di poter condividere questa gioia con tutti i nostri tifosi. Era una grande opportunità per noi poter vincere questo titolo davanti ai nostri tifosi, società. Calciatori e tifosi siamo sempre stati uniti anche nelle difficoltà e per questo dobbiamo festeggiare come si deve”.

Un pensiero per Lautaro: “Vederlo capitano mi emoziona, è un connazionale, quando lo abbiamo portato all’Inter sapevamo che poteva arrivare a questi livelli. Trasmette il suo senso di appartenenza, è un grande uomo dentro e fuori dal campo e fa capire sempre quanto tiene a questa società”.