Anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, si è presentato ai microfoni di Sky: "Chivu? Conoscevo le sue qualità che ha dimostrato. In pochi all'inizio pensavano che un allenatore con 13 partite in A fosse adatto a questa squadra piena di campioni. Intelligenze, approccio moderato e grande capacità di gestione. La fase del Mondiale per Club ha agevolato le operazioni. Pian piano abbiamo costruito questa meraviglia, è una squadra fantastica. Sapevamo che serviva portare qualcosa di fresco a livello di rosa e abbiamo individuato i nuovi arrivi. Col tempo sono arrivate anche le convinzioni e tutti hanno dato il loro contributo. Pio e Bonny? Sapevamo che le qualità c'erano".

Marotta ha detto che l'Inter cercherà di puntare sui giovani e magari anche italiani.

"Negli ultimi anni abbiamo cercato di avere un occhio di riguardo sugli italiani. I talenti ci sono, la cosa migliore è cercare la qualità. Mix di giovani ed esperti, continueremo in questa direzione".