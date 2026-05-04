Dopo il trionfo dell’Inter nel campionato, anche Hakan Calhanoglu ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV.

Il centrocampista turco ha sottolineato il valore del percorso, non solo sportivo: “È un traguardo molto importante per noi, soprattutto per tutto quello che è successo fuori dal camp, anche tutti i casini dell’estate ovviamente fuori da noi. Complimenti alla squadra perché abbiamo vinto uno Scudetto meritatissimo e siamo felici. Chivu è il primo uomo. Proprio per questo siamo diventati ancora più gruppo, ancora più famiglia. Anche grazie al mister Cristian Chivu siamo stati tutti più uniti”.

Un successo che, secondo Calhanoglu, non lascia spazio a dubbi: “È uno scudetto meritatissimo, siamo davvero contenti”.

Poi un passaggio personale, tra riconoscenza e autocritica: “Chivu è stato il primo a darmi fiducia, ho cercato di dare tutto per lui e per la squadra. Peccato per gli infortuni, poteva essere la mia miglior stagione, ma penso di aver dato il mio contributo”.

Infine, un riferimento all’atteggiamento tenuto durante la stagione: “Ho preferito parlare poco fuori dal campo e dimostrare tutto con i fatti in partita”.