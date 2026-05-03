Anche stasera ha aperto le marcature della sfida decisiva per la vittoria del tricolore. Marcus Thuram ha parlato così a Sky: "La firma sullo Scudetto l'abbiamo messa tutti. Abbiamo dato un grande contributo per aiutare l'Inter. E' merito di tutti e anche dello staff che ci ha dato una grande spinta dopo la scorsa parte conclusiva di stagione complicata. Chivu? Ci ha dato molto, ci ha insegnato a restare sul pezzo senza ascoltare le voci che arrivano da fuori. La partita decisiva? Forse quella contro la Roma quando Lautaro è tornato. Bel segnale".

Quali sono stati i cambiamenti quest'anno?

"La gente parla dell'anno scorso come fallimento, ma la squadra forte c'era. Il mister ci ha dato i tasselli mentali per spingere".