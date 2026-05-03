E' il capitano Lautaro Martinez il primo protagonista dell'Inter a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per descrivere le emozioni sue e del gruppo dopo lo scudetto vinto con tre giornate d'anticipo grazie al 2-0 imposto al Parma: "E' difficile fare la classifica dei miei scudetti vinti all'Inter. Il primo è stato il primo trofeo come professionista, il secondo è stato quello della seconda stella e rimarrà per sempre perché l'abbiamo vinto contro il Milan; anche questo è arrivato dopo una stagione sofferta. E' merito del lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno".

L'orgoglio di vincere.

"Tantissimo, non era semplice ripartire. Il mister e il gruppo hanno fatto la differenza, i risultati così arrivano facilmente".

Cosa ha di speciale questo gruppo?

"La voglia di vincere, lo ripeto sempre. Ripetersi è la cosa più difficile, la base del gruppo è la fame di vincere il maggior numero di trofei. Ora abbiamo un'altra finale per vincere un altro trofeo che ci manca da un paio d'anni".

Cosa ha dato Chivu?

"Ha dato un'aria nuova, tanta libertà. Sta portando avanti una sua idea di calcio moderno. Per noi è difficile cambiare, venivamo da due allenatori che la pensavano diversamente. Da tutti si impara, Chivu ci ha aiutao a cambiare aria. Anche noi l'abbiamo aiutato, anche se lui ha vissuto tanti bei momenti con questa maglia. Lo ringrazio".