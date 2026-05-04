Dopo la vittoria del 21esimo scudetto da parte dell'Inter, arrivano i complimenti sui social anche da parte della antagoniste, che sportivamente ammettono i meriti della squadra di Chivu. Napoli, Milan e Juve hanno commentato tutte con il medesimo contenuto, "Congratulazioni all'Inter per la vittoria dello scudetto 2025/26".

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 00:05
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.