Tra i volti sorridenti della festa dell’Inter c’è anche Marcus Thuram, protagonista della stagione che ha portato al 21° Scudetto nerazzurro.

Ai microfoni di Inter TV, l’attaccante francese ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto: “È una serata bellissima, speciale. Siamo campioni d’Italia e dobbiamo goderci questo momento fino in fondo”.

Thuram ha poi indicato quale sia stata la vera forza della squadra: “Questo gruppo ama stare insieme. Abbiamo dato tutto per questa maglia e siamo davvero felici di quello che abbiamo fatto”.

Un successo costruito con spirito di sacrificio e unità, elementi che l’attaccante ha voluto sottolineare ancora una volta nelle sue parole semplici ma significative.

Infine, la dedica personale: “Alla mia famiglia, come sempre. A mia mamma, a mio papà e anche a mio fratello. Questa serata mi resterà nel cuore”.