Insieme a Marcus Thuram, arriva ai microfoni di DAZN anche Nicolò Barella, che ha avuto anche lui un ruolo da protagonista con le sue giocate e con un finale stagione in crescendo. Queste le sue dichiarazioni dopo la festa sul campo per lo Scudetto numero 21:

Contenti?

“Direi… Questo era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma qualcosa puoi lasciare per strada. Fra pochi giorni ne avremo un altro ma oggi siamo contenti, ci godiamo questa serata. Non è stato facile ma dobbiamo godercela perché è un grande traguardo”.

Hai vissuto momenti difficili e hai risposto sempre coi fatti. Ti meriti tutto anche a livello umano.

“Grazie. Questo è il calcio e la vita, i momenti difficili si attraversano. Come l’anno scorso quando siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente. Però nel calcio bisogna sempre rialzarsi. Ringrazio compagni e staff che mi hanno sempre aiutato con una buona parola nei momenti difficili, cerco di dare sempre tutto quello che ho”.

Come avete ricompattato il gruppo dopo un’estate difficile?

“In campo si può sbagliare, giocare bene e male, ma non abbiamo mai perso la voglia di stare insieme. Abbiamo dato sempre tutto quello che avevamo, sono orgogliosissimo di questi ragazzi”.