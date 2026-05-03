L'Inter è Campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. Dopo il 2-0 al Parma, negli studi della 'Domenica Sportiva' l'ex calciatore e opinionista Daniele Adani ha commentato così la stagione dei nerazzurri spendendo parole importanti per l'allenatore Cristian Chivu:

"Le sconfitte sono state 4 nelle prime 12, però poi 5 totali: ha perso contro le più forti, ma ha sempre controllato con autorevolezza e due caratteristiche. L'Inter è la squadra più forte e soprattutto è quella che ha giocato meglio, oltre ad aver fatto più gol di tutti: non è scontato e negli ultimi anni di Serie A non è sempre successo".