Non poteva che registrarsi il tutto esaurito nella partita che potenzialmente avrebbe assegnato lo Scudetto, con l'avallo della matematica, all'Inter. Per questa ragione in occasione della partita interna contro il Parma i tifosi nerazzurri si sono precipitati in massa al Meazza, per non rimanere fuori dalla festa per il tricolore. 

Nello specifico, come comunicato dal club, sono presenti dentro l'impianto 74.198 spettatori, di cui 324 nel settore ospiti a sostenere i colori gialloblu.

Sezione: News / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 21:48
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.