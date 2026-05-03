Federico Dimarco felicissimo ai microfoni di Sky Sport dopo il successo tricolore dell'Inter: "Quella della passata stagione è stata una grandissima delusione. Il mister ci ha dato stimoli diversi e siamo arrivati ad oggi coronando il sogno di vincere il campionato. Assist? Bisogna anche avere i compagni che la buttano dentro. Sono contento di questo record storico che mi porterò sempre dentro".

Cosa hai cambiato per alzare questi numeri?

"Sono tanti i fattori che determinano una stagione a livello di assist. Ci sono state anche tante occasioni dove gli assist non sono arrivati. Quando mentalmente stai bene, le cose arrivano di conseguenza. Questo Scudetto è speciale perché non era facile ripartire dopo l'anno scorso. Il mio ritorno all'Inter? La mia storia è scritta dappertutto. Non rinnego niente di quanto fatto nella mia carriera. Sono scelte fatte sempre da me, anche rischiando. Poi sono tornato e ho lavorato duramente. Grazie a tutte le persone che ho avuto, da Inzaghi a Chivu. Ogni tanto quando ritiro la spesa da mio papà incontro qualche persona che mi conosceva quando ero piccolo. Ma nessuno si era mai sbilanciato se fossi arrivato o meno in Serie A".