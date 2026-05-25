Daniele Adani parla della grande stagione dell'Inter, dando un voto e un giudizio molto positivi per i nerazzurri e contestando fortemente le grandi rivali, con un riferimento abbastanza chiaro a Milan e Juventus, rimaste fuori dalla zona Champions League.

Adani: "Con l'Inter vince un calcio contro la mediocrità"

"Pagella da 8,5, perché c'è stata la prematura eliminazione in Champions ma il lavoro è stato fatto bene, quando non tutti ci credevano, nell'ingaggiare un allenatore giovane, anche se un 'giovane vecchio' per conoscenze, leadership, carisma, percorso nella struttura a livello giovanile, per la grandezza da calciatore, però era da valutare. In un campionato dove tante grandi sono state mediocri, ha vinto il calcio e ha perso la mediocrità che ancora è diffusa nel calcio".

Adani: "Chivu non segue i mediocri"

"In questo - prosegue Adani - Chivu segue non i mediocri, ma una linea di proposta e di modernità, sapendo gestire visto che è stato leader di uno spogliatoio a vent'anni e sapendo inculcare le proprie idee. Alla prima esperienza ha vinto due trofei, non è cosa da poco".