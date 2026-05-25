Nemmeno il tempo di chiudere la stagione che arrivano i primi, importanti movimenti sul fronte delle panchine della Serie A. Le porte girevoli degli allenatori partono da Roma, sponda Lazio, dove secondo Fabrizio Romano è tutto fatto per l'arrivo dell'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso. Accordo in dirittura d'arrivo con firme imminenti per un contratto biennale: Gattuso torna quindi ad allenare un club italiano dopo la fine dell'esperienza col Napoli del 2021, dopo la quale si è seduto sulle panchine di Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato prima di tentare l'avventura da commissario tecnico, esauritasi malamente con la mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Sarri lascia e raddoppia: sarà Atalanta



Gattuso eredita quindi la guida della Lazio da Maurizio Sarri, che però trova subito una nuova destinazione: sarà infatti lui a guidare l'Atalanta, prendendo il testimone da Raffaele Palladino. Anche in questo caso, sempre Romano riferisce che l'intesa verbale è stata raggiunta da giorni e ora pronta per essere blindata.