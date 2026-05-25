Dopo la sbornia di emozioni di ieri sera allo Zini, dove mentre la Cremonese retrocedeva in Serie B, il Como scaricava l'aggiornamento europeo passando dall'Europa League a una clamorosa Champions League, in casa lariana è già tempo di tornare lucidi e pensare al futuro. In tal senso, la prima missione che si è posto Cesc Fabregas è convincere Nico Paz a posticipare il ritorno al Real Madrid, chiedendo al club blanco di non esercitare questa estate la recompra ma di lasciarlo ancora una stagione sul lago.

Una strategia di convincimento in piena regola, evidenziata dall'esperto di mercato Nicolò Schira, che vedrà impegnati i vertici societari per discuterne tra club, ma anche i compagni di squadra che vogliono partecipare a questo sogno assieme a chi ha dato una grossa mano a raggiungerlo, seppur ieri sera rimasto in panchina per una condizione fisica non ideale.

Ora bisognerà capire se Nico Paz vorrà disputare la Champions League con il Como, oppure andare a farlo con il Real Madrid, mentre in casa Inter si continua a sperare che qualche spiraglio si possa aprire nelle prossime settimane. E anche a Milano ci sarebbe una Champions da disputare, oltre alla volontà di competere per tutti i titoli a disposizione nella nuova stagione.

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 11:58
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.