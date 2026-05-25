Giocondo Martorelli non usa giri di parole per inquadrare l'harakiri del Milan che, dissipando un vantaggio di punti cospicuo sulla quinta in classifica accumulato fino alla vittoria nel derby di ritorno, è riuscito nell'impresa al contrario di non qualificarsi alla prossima Champions League perdendo l'ultima gara di campionato in casa contro il Cagliari: "Se immaginiamo che il Milan fino a due tre mesi a avrebbe potuto impensierire l'Inter e oggi si ritrova fuori dalla Champions, è davvero assurdo - ha detto l'operatore di mercato a TMW -. La caduta del Milan è stata clamorosa. Si tratta della sorpresa più negativa della stagione, nella seconda parte. Il Como? Ha fatto qualcosa di incredibile. Arrivare davanti a Juve e Milan è qualcosa di incredibile. Centrare il quarto posto è qualcosa di veramente incredibile".