Paolo Di Canio, sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato della zona Champions, citando anche l'Inter: "La Roma è andata in Champions anche per altri motivi, le altre hanno fatto harakiri, come quando l’Inter ha perso due scudetti. Gasperini ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Sì, le cinque partite e le cinque vittorie, ma nelle ultime 3 non c’è una partita sul piano del gioco dove la Roma meritava di vincere", le parole riprese dai colleghi di VoceGiallorossa.