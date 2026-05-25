Non è ancora stato stabilito dove si giocherà, ma una cosa è certa: l'Inter, a meno di terremoti nei prossimi tre anni, è praticamente certa di prendere parte all'edizione 2029 del Mondiale per Club dopo l'esperienza della scorsa estate negli Stati Uniti. Il ranking ufficiale – che tiene in considerazione solamente le partecipazioni alla Champions League – è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla FIFA e vede i nerazzurri al momento sesti con 76 punti, quindi pienamente nel gruppo delle 12 rappresentanti destinate all'Europa.

Per la gloria e... per le casse



Al di là del prestigio intercontinentale, il Mondiale per Club è particolarmente ambito dalle società anche perché in grado di rivelarsi un'autentica macchina da soldi: solo per restare alla prima edizione, il torneo ha garantito premi per 31,4 milioni di euro alla squadra nerazzurra, arrivando fino a oltre 100 milioni di euro per il Chelsea vincitore. Per quanto riguarda le altre italiane che hanno partecipato alle ultime due edizioni della Champions League, andando così a raccogliere punti utili per la corsa al Mondiale per Club 2029, questa è la situazione:

27. Milan – 22 punti

38. Napoli – 11 punti

44. Bologna – 9 punti