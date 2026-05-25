Dopo aver vissuto per quattro anni l'inferno della Primera RFEF, la terza divisione iberica, il Deportivo La Coruna torna in paradiso: grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Valladolid, la formazione galiziana, una delle squadre iconiche del calcio di inizio anni Duemila quando entrò nella storia per la clamorosa rimonta in Champions League ai danni del Milan, ha guadagnato l'accesso diretto alla Liga, da dove mancava dalla stagione 2017-2018. Ovvi i festeggiamenti all'interno dello stadio dove numerosissimi tifosi sono giunti da A Coruna, in campo e anche nella sala stampa dove il gruppo biancoblu ha interrotto tra cori e champagne la conferenza del tecnico Antonio Hidalgo.

Festa con un pizzico di Italia (e di Inter)



Ci sono anche due firme italiane nel ritorno nell'elite del calcio spagnolo di quello che in passato veniva chiamato SuperDepor: tra i centrocampisti gioca infatti l'ex Cremonese Giacomo Quagliata, mentre in attacco ha avuto spazio importante Samuele Mulattieri, il ragazzo spezzino cresciuto nel vivaio dell'Inter per poi passare al Sassuolo, club che lo ha ceduto in estate in prestito al Deportivo. Mulattieri ha giocato in questo campionato 29 partite, delle quali dieci partendo dal primo minuto, mettendo a segno quattro reti contro Leganes, Almeria, Saragozza e Malaga.