La mancata disputa della partita Milan-Como a Perth torna in auge. Non solo per le parole di quest'oggi del presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli, che comunque ha rilanciato il progetto di far giocare una partita del nostro campionato all'estero, ma anche per quanto pubblicato oggi dal quotidiano The Australian che svela come il caso abbia rischiato di avere ripercussioni pesanti per la Federcalcio locale. La AFC, la Confederazione asiatica alla quale l'Australia, ha infatti minacciato di estromettere le Nazionali maschili e femminili dai Mondiali e dalla Coppa d'Asia se si fosse giocata la partita di Perth. Durante un'audizione parlamentare la scorsa settimana, la tesoriera e vicepremier dell'Australia Occidentale, Rita Saffioti, ha rivelato che la confederazione asiatica aveva minacciato di penalizzare l'Australia squalificando le sue squadre nazionali da importanti tornei, tra cui la Coppa del Mondo e la Coppa d'Asia.

La rivelazione della governatrice Saffioti: "In ballo anche un risarcimento"



"Abbiamo ricevuto una comunicazione a fine dicembre in cui si affermava che non solo avrebbero potuto imporre sanzioni finanziarie se le loro due condizioni non fossero state rispettate, ma che le nostre squadre – i Socceroos e le Matildas – avrebbero potuto essere escluse dai tornei AFC, che sono qualificazioni per la Coppa del Mondo", ha dichiarato la Saffioti". Che ha anche spiegato che allo Stato era stato chiesto di risarcire i danni in caso di potenziale espulsione delle squadre nazionali, ma che non era disposto ad assumersi un rischio finanziario di tale portata. "È molto difficile garantire un risarcimento nel caso in cui una squadra venga esclusa dalle qualificazioni ai Mondiali, quindi la situazione era semplicemente troppo complessa. Abbiamo lavorato duramente per soddisfare le altre condizioni, ma quando si è presentata una minaccia contro le nostre nazionali, nessun governo poteva assumersi un rischio del genere", ha affermato.