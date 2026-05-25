Calato il sipario sulla Serie A 2025-2026, è ora definitivo il numero delle presenze allo stadio per i venti club del massimo campionato. Secondo i dati raccolti dal sito Calcio e Finanza, si è registrata una vittoria per così dire di 'cortomuso' del Milan nel testa a testa durato un'intera stagione con l'Inter: sono stati oltre 74mila gli spettatori presenti sugli spalti del Meazza nella drammatica serata contro il Cagliari, che ha certificato la mancata qualificazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla prossima edizione della Champions League. Al termine della stagione, il Milan ha registrato una media di 73.373 spettatori, superiore di appena 68 unità a quella dell’Inter, arrivata a 73.305. Per entrambe le squadre milanesi si tratta di dati in crescita rispetto al 2024/25: +2,5% per i rossoneri e +4,5% per i nerazzurri.

La Juventus primeggia per percentuale di riempimento



La Roma chiude nuovamente al terzo posto con una media che ha sfiorato i 62mila spettatori, superando nettamente il traguardo del milione di spettatori totali, mentre Napoli e Juventus hanno chiuso oltre quota 40mila spettatori. Guardando invece la percentuale di riempimento degli impianti, sono nove le società che hanno superato il 90% con vette altissime per la Juventus che domina con una percentuale che sfiora il 98%, seguita da Cagliari, Inter, Milan e Atalanta. Chiudono Torino e Lazio, i cui dati sono condizionati dalle proteste continuate dei prori tifosi: i biancocelesti sono gli unici ad andare sotto il 50%.