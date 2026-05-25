Serata scoppiettante quella di ieri, dove la Serie A stagione 2025/26 ha chiuso definitivamente i battenti ed emesso gli ultimi verdetti. Sorprendenti, viste le premesse sia stagionali sia prima dei rispettivi fischi d'inizio delle partite disputate in contemporanea, salvo Torino-Juventus a causa degli incidenti fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Ebbene gli ultimi due posti Champions sono stati assegnati a Roma e Como, che vanno così ad aggiungersi alle altre 27 squadre già qualificate per la prossima competizione, in attesa delle altre 7 ancora da conoscere attraverso i playoff che prenderanno il via nel mese di luglio e si concluderanno ad agosto.

Sulla base delle classifiche dei campionati nazionali 2025/26, con i campionati giunti al termine e in base al ranking quinquennale UEFA, Calcio e Finanza ha simulato le fasce della nuova Champions League, tenendo conto anche dei due posti aggiuntivi conquistati dall’Inghilterra e dalla Spagna, grazie ai migliori ranking fatti registrare in questa stagione.

Per quanto riguarda le formazioni italiane, l’ultimo turno della Serie A ha sancito la mancata partecipazione alla Champions League da parte di Juventus e Milan e l’ingresso di Roma e Como. I giallorossi si posizionano in seconda fascia, mentre i lariani nella quarta urna. Curiosamente, le quattro italiane saranno tutte in fasce diverse. L’Inter è già sicura da tempo di essere in prima fascia, mentre il Napoli si troverà sicuramente nella terza urna.