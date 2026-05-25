Scudetto e Coppa Italia in tasca, con vista Mondiale dove l'Olanda proverà a fare bella figura e ad andare più avanti possibile. Nel mentre, nel mercato continuerà a echeggiare il nome di Denzel Dumfries, perno dell'Inter ma con una clausola rescissoria da appena 25 milioni nel contratto, valevole durante il mese di luglio. Insomma, così come la scorsa estate, il neerlandese potrebbe salutare i nerazzurri da un momento all'altro qualora un club di suo gradimento versasse la sopra citata somma sul conto nerazzurro.

Come anticipato da FcInterNews.it, le cronache del mercato rilanciano in tal senso il nome di due società importanti: il Liverpool e il Barcellona. E nello specifico è Sportmediaset a confermarlo: "I Reds, chiamati a cambiare diversi pezzi in rosa dopo la deludente stagione conclusa al quinto posto in Premier League, hanno di nuovo preso informazioni sull'ex PSV Eindhoven, dal 2021 in nerazzurro. Il Liverpool però, non è l'unico big club europeo sulle tracce di Dumfries: anche il Barcellona infatti, sta seguendo da vicino il classe 1996, che nella scorsa stagione aveva siglato due gol proprio ai blaugrana nell'andata della semifinale di Champions disputata in terra iberica (3-3 il finale). Il nome di Dumfries è sul taccuino del ds Deco: prima di un eventuale assalto quest'ultimo deve privarsi di Jules Kounde, terzino francese che ha tanti estimatori in Europa (Liverpool, City e Chelsea)".